Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Беларусью, сообщило РИА Новости.

Ранее сообщалось, что польские силовики пресекли штурм границы со стороны Беларуси. В своем аккаунте в Twitter Минобороны и МВД Польши опубликовало несколько видеозаписей, где видно, как большая группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские пограничники при поддержке армии.

Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть ограду из колючей проволоки с помощью подручных средств — палок и бревен, бросали камни в польских пограничников. Им удалось повалить несколько секций ограждения. В ответ польские силовики применили слезоточивый газ.

«Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши», — написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter. К записи он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.

В Госпогранкомитете Беларусь сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Беларуси с Польшей. На видео толпы мигрантов из соцсетей утверждается, что беженцы идут к пункту пропуска на белорусско-польской границе «Брузги» в Гродненской области. Группа беженцев находилась вблизи трассы, которая ведет к этому международному пункту пропуска. По данным белорусского погранведомства, в группе свыше тысячи человек, среди них женщины и дети, угрозы они не представляют.

«Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию», — говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны Польши в Twitter.

В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак написал в Twitter, что на границе с Белоруссией несут службу уже более 12 тысяч солдат. «Мы повысили уровень готовности», — добавил он.

Нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Беларуси в Польшу, будут возвращены в Беларусь, заявила представитель подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Беларусь», — сказала она.

Катажина Зданович проинформировала, что ни один из нелегальных мигрантов, которые в понедельник прибыли в большом количестве к польско-белорусской границе, не подал прошение о предоставлении убежища. Она отметила, что в понедельник во время попытки прорыва границы ни один нелегал не смог попасть в Польшу.

В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции. Польша, Литва и Латвия обвинили власти Беларуси в том, что они специально создают кризисную ситуацию на границе. Александр Лукашенко, в свою очередь заявил, что Минск не будет мешать транзиту мигрантов в Европу, поскольку, по его словам, европейские страны «развязали гибридную войну» против Беларуси.