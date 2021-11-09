Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11−12 ноября совершит визит в Турцию для участия в мероприятиях очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которые пройдут в Стамбуле, сообщила пресс-служба главы государства.

В повестку дня предстоящей встречи на высшем уровне включены вопросы расширения многоплановых отношений в рамках совета, прежде всего в области торговли, инвестиций, «зеленой экономики», цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена.

Программой пребывания главы государства также предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч в Стамбуле.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был учрежден в 2009 году в целях продвижения всесторонних отношений между странами-участницами этой структуры.

В настоящее время членами Совета являются Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Наша страна присоединилась к организации в 2019 году. Статус наблюдателя в Тюркском совете имеет Венгрия.