Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 11−12 ноября совершит визит в Турцию для участия в мероприятиях очередного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которые пройдут в Стамбуле, сообщила пресс-служба главы государства.
В повестку дня предстоящей встречи на высшем уровне включены вопросы расширения многоплановых отношений в рамках совета, прежде всего в области торговли, инвестиций, «зеленой экономики», цифровых технологий, транспорта и коммуникаций, а также культурно-гуманитарного обмена.
Программой пребывания главы государства также предусмотрено проведение ряда двусторонних встреч в Стамбуле.
Совет сотрудничества тюркоязычных государств был учрежден в 2009 году в целях продвижения всесторонних отношений между странами-участницами этой структуры.
В настоящее время членами Совета являются Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Наша страна присоединилась к организации в 2019 году. Статус наблюдателя в Тюркском совете имеет Венгрия.