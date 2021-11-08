Если вы хотите, чтобы принтер служил как можно дольше, тогда не стоит пренебрегать использованием оригинальных расходных материалов для него. Покупка аналогов обойдется дешевле, однако в перспективе может стать причиной еще больших затрат.

Canon назвал пять причин, по которым стоит использовать именно оригинальные расходные материалы.

Соответствие требованиям

Производители техники крайне ответственно относятся к созданию своих устройств и расходных материалов к ним. Вся продукция для принтеров производится под жестким контролем, благодаря чему процент брака ничтожно мал. Устройства и материалы не наносят вреда окружающей среде и совершенно безопасны для человека. Кроме того, производители стремятся продлить срок службы принтеров. Например, Canon оснастили свои картриджи функцией очистки, которая помогает избежать засорения.

Высокое качество расходных материалов

Расходные материалы создаются специально для фирменных принтеров, а потому их использование значительно продлевает жизнь оригинальным устройствам. Благодаря тщательному тестированию качества сырья и фильтрации от примесей расходные материалы становятся высококлассными. Тонеры полностью соответствуют технологии печати принтера. Отпечатки, полученные благодаря им, поражают глубокой цветопередачей и отличной детализацией.

Экологичность

Оригинальные расходные материалы созданы с учетом требований, которые помогают минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Яркий тому пример — технология замены роликов Canon без выделения озона в атмосферу.

Сохранение гарантии

Обнаружение признаков использования неоригинальных расходных материалов для принтера может лишить вас гарантийного обслуживания. Риск использования дешевых аналогов того не стоит: они могут стать причиной неполадок в работе устройства. Например, осыпания тонера на механические узлы принтера или выхода из строя печки.

Печать без остановки

Согласно исследованиям Keypoint Intelligence Buyers Lab, чернила Canon могут обеспечить до 35% больший объем высококачественной печати по сравнению с неоригинальными материалами.

Отличное качество печати и долгие годы службы принтера — оригинальные расходные материалы Canon нашли оптимальный баланс.

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