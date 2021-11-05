5 ноября в парке Tashkent City открывается масштабная двухнедельная выставка автомобилей. На протяжении 15 дней здесь можно будет познакомиться с моделями ведущих автосалонов Узбекистана, посетить выставку ретроавтомобилей, узнать о современных аксессуарах и средствах ухода за автомобилями, а также узнать о новых возможностях для бизнеса.





Посетить выставку можно не только бесплатно, но и без регистрации — вход свободный для зрителей любого возраста. Юным участникам выставки, особенно во время осенних каникул, будет интересно посетить выставку ретроавтомобилей на аллее жилого комплекса Boulevard, познакомиться с владельцами редких моделей и узнать истории о реставрации, сохранении и поддержании их в современном виде. Помимо этого запланировано несколько зрелищных мероприятий.

Для планирующих покупку персонального транспорта будет дана возможность познакомиться с новинками ведущих автосалонов Узбекистана. На территории парка Tashkent City будут представлены новые автомобили Hyundai, KIA, Renault, Honji, SamAuto, Tesla, Mercedes-Benz, Infinity, Subaru, Jaguar, Toyota, Lexus, Range Rover и прочие. Все представленные автомобили можно будет купить.





Организаторы выставки повышают планку масштабных мероприятий — на нем будет продемонстрирован вертолет. Uzbekistan Helicopters станет специальным участником выставки. Зрители смогут вблизи увидеть вертолет Airbus H130. Здесь же представители компании расскажут о перспективах и возможностях своего направления.





Еще одно интересное направление как для владельцев автомобилей, так и для работников индустрии — это сектор аксессуаров и расходных материалов для автомобилей. На выставке будут представлены корнеры различных брендов моторных масел, автошин, сигнализаций, прицепов и даже фудтраков.

Помимо этого представители автомобильной сферы познакомят и максимально подробно расскажут о видах и возможностях автострахования, автокредитах и особенностях лизинга.

Двухнедельная выставка станет настоящим праздником для поклонников авто. Бесплатный вход и удобное время проведения дадут возможность посетить ее не один раз.

В одном из кафе парка Tashkent City можно будет организовать ланч с партнерами и заодно ознакомиться с возможностями для бизнеса. С друзьями будет особенно интересно на шоу автотюнинга и автозвука. Вечером стоит прийти с родными, чтобы всем вместе принять правильное решение о покупке семейного автотранспорта. Масштаб выставки и сама территория помогут также провести тест-драйв автомобиля, который предоставят сами автосалоны.

И главное — все автомобили, представленные на выставке, можно будет приобрести. Особенным мероприятием автовыставки станет аукцион. На нем можно будет побороться за обладание импортным автомобилем, а также машинами, произведенным на местном рынке.





Организаторы делают выставку не только полезной и информативной. Это еще и яркое впечатляющее зрелище со множеством эмоциональных мероприятий. В программе запланированы несколько шоу: автозвук, тюнинг, показ ретро автомобилей, а также выступление популярных автоблогеров. На большой сцене парка Tashkent City представители автосалонов расскажут все о представленных автомобилях, а также о том, как выгодно их купить.

Организаторами выставки выступают гостиница Hilton и парк Tashkent City при поддержке хокимията города Ташкента.

Выставка продлится с 5 по 20 ноября.

Время работы выставки: с 10:00 до 22:00.

Вход на выставку и в парк бесплатный. Въезд на автомобиле платный.

Телефоны: (+998) 33−343−88−88, (+998) 90−989−87−22.

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