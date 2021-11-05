Самаркандское областное управление Службы государственной безопасности совместно с УВД области 3 ноября задержали группу лиц, которые подозреваются в распространении материалов, призывающих к «джихаду», сообщила пресс-служба СГБ.

По данным ведомства, жители Самарканда Д. Я. и Ф. М. вместе с восемью другими местными жителями создали виртуальное сообщество, где регулярно распространяли материалы, призывающие к «джихаду», и планировали отправить двух членов группы в Сирия для «джихада».

Их выезд в Сирию удалось предотвратить, отмечается в сообщении.

В ходе оперативного мероприятия были изъяты вещественные доказательства о незаконной деятельности членов виртуального сообщества, сообщили в СГБ. Ведется следствие.