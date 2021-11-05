Инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоится 6 ноября в 11:00, сообщила пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса.

На совместном заседании Законодательной палаты и Сената избранный президентом Шавкат Мирзиёев принесёт присягу на верность народу Узбекистана.

Ожидается, что глава государства получит из рук председателя Центральной избирательной комиссии Зайниддина Низамходжаева соответствующее удостоверение, образец которого был одобрен на заседании ЦИК 4 ноября.

Мероприятие состоится в большом зале заседаний нового здания Сената (бывшее здание МИД Узбекистана).