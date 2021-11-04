30 октября стартовали продажи современного коттеджного комплекса Sizning Shahardagi Hovlingiz от девелопера Bizning Uylar.

Основным преимуществом масштабного коттеджного комплекса стала локация — проект расположился в Мирабадском районе, всего в нескольких минутах от сквера Амира Темура. Такое расположение поможет воплотить мечту о жизни в собственном доме вблизи центра Ташкента.

Пяти- и шестикомнатные коттеджи расположатся на закрытой и охраняемой территории площадью 86 тысяч кв. м. Каждый дом будет обнесен забором, который сформирует собственный участок земли с предусмотренным въездом для автомобиля. В зависимости от выбранной площади участка — 200 или 250 кв. м — собственник получит возможность разместить на территории беседку, тапчан или бассейн.





Полезная площадь коттеджей варьируется от 135 до 195 кв. м. Это отличный вариант для больших семей, в котором предусмотрено пространство для просторной кухни, нескольких санузлов, гардеробной, гостиной, двух родительских спален и нескольких детских комнат. Первые этажи коттеджей будут иметь панорамное остекление.

На территории коттеджного комплекса предусмотрен частный парк с фонтаном и зеленой зоной, где будет приятно провести время тихим вечером вдали от шума дорог. А если возникнет необходимость в бытовых товарах или просто захочется весело провести время, можно будет посетить торгово-развлекательный молл Alfraganus, который расположится в двух шагах от комплекса. Здесь уже в следующем году начнут функционировать супермаркеты, аптеки, магазины одежды и многое другое.

Коттеджный комплекс разместит на своей территории более 250 участков с готовыми домами. Сейчас в продаже всего 40 коттеджей первой фазы, на которые девелопер предлагает выгодную цену от 5,5 млн сумов за кв. м и комфортную систему рассрочки.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: hovlingiz.uz

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