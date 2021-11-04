Многие хотя бы раз в жизни сталкивались с тем, что нужно срочно отправить или получить международный перевод. Но в большинстве банков Узбекистана это можно сделать только в будние дни в определенные часы. Не всегда удобно оказаться в банке, например, в разгар рабочего дня. Приложение Apelsin решило эту проблему.

Apelsin запустил услугу денежных переводов онлайн по системе Western Union — беспрецедентное событие в сфере финансовых операций в Узбекистане.

Теперь можно отправлять и получать средства в любой день недели и быть на связи со своими близкими не только в мессенджерах, но и заботиться о них 24 часа, 7 дней в неделю.

Чтобы перевести или получить денежный перевод Western Union, понадобится только смартфон и счет в «Капиталбанке».





«В меню приложения Apelsin в разделе „Международные переводы“ необходимо выбрать систему Western Union, а затем нужную процедуру — отправление или получение средств. Приложение предложит простую пошаговую инструкцию, с помощью которой легко отправить или получить денежный перевод», — пояснил заместитель председателя правления АКБ «Капиталбанк» Тимур Эмирсалиев.

Отличительной особенностью новой услуги является то, что пользователи приложения Apelsin имеют возможность отправлять и получать денежные средства в сети Western Union, которая охватывает более 200 стран и территорий.





«Western Union — лидирующая компания в сфере международных денежных переводов. Мы всегда стараемся предлагать клиентам наиболее удобные способы перевода денег. Благодаря сотрудничеству с „Капиталбанком“, одним из наиболее инновационных банков в стране, теперь и у клиентов в Узбекистане появилась возможность быстро и удобно отправлять и получать международные денежные переводы не выходя из дома», — сказал Андрей Агеев, региональный вице-президент Western Union в странах Восточной Европы и СНГ.

В приложении Apelsin также можно отменить или отредактировать отправленный денежный перевод, пока он не выплачен получателю. Также приложение дает возможность отслеживать статус перевода.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть идентифицированным пользователем в приложении Apelsin, то есть владеть любой картой «Капиталбанка». Также потребуется открыть специальный счет в долларах США для отправки и выплаты переводов Western Union. Идентифицированные клиенты могут открыть такой счет через приложение Apelsin.

Apelsin — банковское приложение, которому отдали предпочтение более миллиона пользователей. В этой универсальной платежной системе можно найти множество опций для управления финансами. Приложение Apelsin также предоставляет возможность участия в различных акциях и получении бонусов.

Скачать приложение можно по ссылке.

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