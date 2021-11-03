В связи с ремонтными работами в Ташкенте до 11:00 4 ноября закрыт для движения транспорта участок улицы Ислама Каримова перед новым зданием Сената (бывшее здание МИДа) — между улицами Амира Темура и Шарафа Рашидова.

Хокимият столицы в своём сообщении рекомендовал водителям объезжать указанный отрезок.

Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила о временном изменении движения маршрутов автобусов №№ 1, 13, 19, 21, 22, 30, 37, 51, 67 и 85.