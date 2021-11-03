Жилой комплекс Boulevard — готовый современный и грандиозный квартал, расположенный в сердце Ташкента. На территории площадью 110 тысяч кв. м возведены шесть домов, каждый из которых представляет собой оригинальное воплощение классической европейской архитектуры.

Функциональные решения для комфортной жизни реализованы в современных планировках площадью от 46 до 116 кв. м. В каждой квартире есть открытые балконы, возможность оборудовать пространство по собственному желанию и множество дополнительных преимуществ. Сейчас можно подобрать квартиры в готовых домах стоимостью от 13 млн сумов за квадратный метр.





Boulevard предоставляет возможность выбрать даже высоту потолков, куда будут выходить ваши окна — во внутренний двор, парк, на оживленную шопинг-авеню или же на дорогу. Под землей на территории площадью более 9 га расположилась парковка на более 1 500 автомобилей. На центральной площади ежедневно радует глаз фонтан, а на первых этажах домов вскоре можно будет найти все необходимое.

Boulevard ежедневно приглашает прогуляться по грандиозному жилому комплексу. Консультанты помогут подобрать дом вашей мечты.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону пр-та им. Алишера Навои.

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