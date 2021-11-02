Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz 28 октября опубликовал историю о домогательстве и нападении на 63-летнюю женщину в Ташкенте.

Ранним утром 11 сентября пенсионерка вышла на прогулку. Через некоторое время женщина услышала шаги, за ней шёл молодой человек. «Вскоре он крикнул: „Бабка, дай я тебя пощупаю, 10 тысяч тебе дам“», — пишет Nemolchi.uz со слов потерпевшей.

Парень стал домогаться женщины, от него, как отмечается в сообщении, пахло алкоголем. Пенсионерка надеялась спрятаться в подъезде и стала звать на помощь, но молодой человек догнал ее, пытался сорвать платье и несколько раз ударил по лицу, пишет Nemolchi.uz. На шум вышли жильцы, нападавшего это вспугнуло, он убежал. Женщина в шоковом состоянии вернулась домой и позвонила дочери.

Несколько дней спустя, 18 сентября, пенсионерка подала заявление о нападении в правоохранительные органы.

ГУВД Ташкента 29 октября прокомментировало распространенную Nemolchi.uz информацию: «В социальных сетях появилось сообщение о том, что молодой человек домогался пенсионерки. По данному факту в отношении подозреваемого А. З. 2001 года рождения следственным отделом УКД ОВД Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по статье 277 („Хулиганство“) Уголовного Кодекса».

По данным Nemolchi.uz, 23 сентября пострадавшую вызвали в отделение внутренних дел и несколько фотографий, на одной из которых она опознала нападавшего.

«Только после опознания по фото оперативники сказали пострадавшей пройти медицинское освидетельствование. <...> С момента подачи заявления прошло 6 дней, а с момента инцидента почти 2 недели. После проведения медицинского освидетельствования, перед самой передачей дела следователю, оперативники „вспоминают“, что потерпевшая ещё не прошла судмедэкспертизу и отправляют ее в центр судебно-медицинской экспертизы. Врач центра осмотрел внешний вид пострадавшей и оценил её состояние, как „легкие телесные повреждения“», — пишет Nemolchi.uz.

После этого домой к пенсионерке пришли две пожилые женщины, которые представились бабушками подозреваемого, которое просили простить внука и предлагали помощь, позже также приходила женщина, назвавшаяся сестрой нападавшего. Каким образом адрес потерпевшей стал известен этим людям, неизвестно.

Значительно позже, 21 октября, пенсионерку вызвали на очную ставку с подозреваемым, пишет Nemolchi.uz. Там он и его адвокат рассказали свою версию событий: «Пожилая женщина материла парня, затем ударила его без всяких причин. Он был пьян и ничего не помнит, однако помнит, что сначала перепутал потерпевшую с его девушкой».

Пострадавшая прошла медицинское обследование за свой счёт, надеясь переквалифицировать вред, причиненный здоровью. Обследования офтальмолога и невропатолога показали, что у неё была закрытая черепно-мозговая травма, которая не только повлияла на зрение, которое стало ухудшаться, но и стала причиной головных болей. У женщины также гипертензия левого глаза, нейропатия, от стресса постоянно поднимается давление.

Проект Nemolchi.uz после заявления ГУВД опубликовал новые данные: 1 ноября пострадавшей позвонил следователь и попросил расписаться в деле.

«Дело закрыли и собираются передать в суд. Со статьей „Хулиганство“ и с „легкими“ телесными повреждениями», — пишет Nemolchi.uz. Со слов женщины, следователь не дал ей ознакомиться с материалами дела и не предоставил копий судмедэкспертизы.

В ГУВД Ташкента «Газете.uz» подтвердили информацию о направлении дела в суд для рассмотрения по существу по статье 277 (Хулиганство / наказывается штрафом от 50 до 100 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до 300 часов либо исправительными работами до 3 лет) УК. «Факт попытки изнасилования не доказан», — добавили в управлении.

В Nemolchi.uz считают, что преступление квалифицировано как «хулиганство» неверно. Проект обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой обратить внимание на это дело.