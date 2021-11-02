Центральноазиатский диабетологический форум «Диабет: от мониторинга к управлению», посвященный обсуждению глобальных проблем диабета и возможностей их решения в странах Центральной Азии, состоялся в Ташкенте. Мероприятие организовано Национальной ассоциацией эндокринологов Узбекистана при поддержке компании Sanofi в Узбекистане. В форуме приняли участие Министерство здравоохранения Узбекистана и Министерство здравоохранения Казахстана, а также ведущие эксперты из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Албании, Японии, Польши.

Прошедшее мероприятие стало важным событием в области здравоохранения стран Центральной Азии. Главными его целями определены разработка совместного подхода в лечении и диагностике заболевания, отвечающего современным требованиям, а также обмен опытом между ведущими экспертами и специалистами из разных стран и создание единого профессионального диабетологического сообщества, которое окажет содействие в будущем пациентам и врачам в достижении целей терапии и снижении нагрузки и затрат на системы здравоохранения региона.





«Известно, что своевременная диагностика, адекватное лечение эндокринных заболеваний и профилактика позволяют уменьшить последствия осложнений у пациентов и затрат на лечение со стороны государства. К сожалению, сахарный диабет — это социальная проблема, которая включает в себя такие факторы риска, как нездоровое питание, неактивный образ жизни, стрессы, ожирение (половина взрослого населения Узбекистана от 16 до 54 лет имеют избыточную массу тела) и другие. А наша задача — не только лечить заболевание, но и предотвратить его.

Огромная работа проведена в отношении сахарного диабета в Узбекистане со стороны министерства и эндокринологической службы. Однако мы не будем останавливаться на достигнутом, предстоит еще много совместной работы", — отметил в своей приветственной речи делегатам форума заместитель министра здравоохранения Узбекистана, доктор медицинских наук, профессор Улугбек Сабиров.





«Я искренне рада, что Узбекистан решил расширить свою национальную программу по улучшению эндокринологической помощи на следующие пять лет, тем самым уделяя большое внимание пациентам с диабетом. Я убеждена, что подобный форум, объединяющий ведущих специалистов и экспертов из многих стран, будет способствовать улучшению лечения и профилактики данного заболевания. Я верю, что мы станем свидетелями появления „нового подхода“ к лечению пациентов с диабетом, соответствующего их потребностям, укрепляющего приверженность назначенному курсу лечения и улучшающего качество их жизни», — сказала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Узбекистане Орелия Бушез.





«Сахарный диабет — это проблема не только медицинского, но и социального характера, для решения которой необходимо повышать осведомленность населения о важности здорового образа жизни, правильной организации питания, умеренной физической активности и регулярных профилактических осмотров.

Не менее важно обеспечение пациентов необходимыми препаратами для прохождения терапии и предоставление возможностей для диагностики заболевания. Обсуждение темы сахарного диабета и всех ее аспектов с представителями разных организаций и разных стран действительно важно. Объединяя усилия, мы сможем улучшить условия как для пациентов, так и для медицинского сообщества в Центральной Азии", — отметила Феруза Хайдарова, исполняющая обязанности директора РСНПМЦ эндокринологии, главный врач, доктор медицинских наук, профессор и врач высшей категории.

В рамках форума прошли три сессии, где были обсуждены задачи, касающиеся вопросов улучшения качества жизни людей с сахарным диабетом, а также повышения эффективности оказания врачебной помощи в борьбе с данным заболеванием. По итогам форума была подписана резолюция, определяющая дальнейшие шаги по улучшению ситуации с диабетом в Центральной Азии.

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