Изданию Afisha.uz исполнилось 15 лет. Это первый сайт компании Afisha Media и первый ресурс о культурно-развлекательной жизни в Узбекистане.

«Афиша Ташкента» — расписание всех кинотеатров и театров столицы, это удобный календарь всех культурно-развлекательных событий в Ташкенте, обзоры ресторанов, парков и тематических заведений, полезные подборки к праздникам.

Afisha.uz — новатор компании, где появились первые спецпроекты, необычная верстка, соцсети, имеющие собственный эмоциональный код, понятный аудитории.

Аудитория площадки ежедневно растет — не только на сайте, но в социальных сетях. У Afisha.uz четыре официальных аккаунта — верифицированные (с синей галочкой) страницы в Facebook, Instagram, Telegram, а также аккаунт в TikTok.

«Нашей задачей всегда было, есть и будет делать полезный и понятный контент, помогающий сориентироваться в сфере досуга, — отметила главный редактор Afisha.uz Галина Сапаева. — У нас можно узнать все, от расписания кино до списка детских мастер-классов, выбрать как ресторан для свидания, так и детский сад для ребенка. В 2020 году мы открыли раздел Premium. Подробная информация о мероприятиях с ценами и контактами доступна на сайте в любое время».

«В соцсетях мы ежедневно разговариваем с аудиторией, которая суммарно составляет более 1,5 миллиона пользователей ежемесячно. Очень приятно осознавать, что на нас подписаны грамотные, образованные, воспитанные люди: от 10 лет в TikTok и до 80 — в Facebook и Instagram», — подчеркнула руководитель проекта.

«Газета.uz» поздравляет коллег с 15-летием и желает оставаться флагманом культурной жизни страны!