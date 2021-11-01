В индустриальном парке Tashkent INDEX стартовала новая фаза продаж магазинов. Для приобретения доступны помещения площадью от 18 до 68 кв. м. Новая фаза продаж охватывает торговые помещения в блоках A4, B4, C1 и D1.

Блоки A4 и B4 — это эксклюзивные одноэтажные помещения в Tashkent INDEX. Благодаря близости к главному въезду, густонаселенному жилому массиву, автостанции и гостинице одноэтажные магазины станут точкой притяжения посетителей индустриального бизнес-парка.





Также в Tashkent INDEX стартовали продажи магазинов в блоках C1 и D1. Двухэтажные блоки выгодно расположены вдоль центральной дороги, пересекающей территорию Tashkent INDEX.

Почему инвестировать в Tashkent INDEX выгодно

Tashkent INDEX — это масштабный комплекс площадью 71 га, расположенный в Янгихаётском районе Ташкента. Здесь создается особая экосистема для эффективного ведения бизнеса. Владельцы торговых помещений получат в свое распоряжение услуги логистического центра для приема товаров из-за рубежа, бесперебойное энергоснабжение, доступ к интернету, круглосуточную охрану помещений.





За обеспечением чистоты, порядка и работоспособности инфраструктуры в индустриальном бизнес-парке Tashkent INDEX будет следить специальная управляющая компания MIMAR Service.

Количество помещений в новых коммерческих блоках ограничено. Стоит воспользоваться возможностью и стать обладателем собственного магазина в числе первых.





Получить подробную информацию об условиях приобретения магазинов в Tashkent INDEX можно в офисе продаж MIMAR Development и по телефону информационного центра.

Офис продаж работает с 9:00 до 19:00 без выходных.

Информационный центр: (+998) 55−900−99−99.

Адрес: Янгихаётский р-н, пересечение ул. Янги Сергели и Кипчок.

Ориентир: Сергелийская ярмарка.

Сайт: mimar.uz

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