Bizning Uylar Development предлагает коммерческие помещения в торговом квартале Alfraganus.

Квартал сможет разместить на своей территории более 500 коммерческих помещений от 32 до 3244 кв. м для любого вида бизнеса.

Индивидуальные технические характеристики каждого помещения, а также 14 типов фасадного оформления помогут открыть здесь магазины одежды, супермаркеты, салоны красоты, аптеки, филиалы банков, рестораны и многое другое.

Немаловажной особенностью коммерческих точек торгового квартала Alfraganus является шестиметровая высота потолков, которая и делает их еще более выгодными. Такой параметр поможет владельцу реализовать двухуровневое помещение и увеличить полезную площадь практически в два раза.

Первые 262 помещения торгового квартала будут введены в эксплуатацию уже в марте 2022 года и на момент сдачи первой фазы капитализация составит до 30%. Это значит, что менее, чем через 10 месяцев владельцы первых проданных помещений смогут начать зарабатывать на аренде.

Около 80% помещений первой фазы квартала уже заняты арендаторами, которые ждут своих владельцев. У вас есть возможность приобрести помещение с арендатором, который готов платить уже в 2022 году сразу после сдачи проекта.

Bizning Uylar Development поделился опытом в интервью с предпринимателями, которые решили развивать свой бизнес в торговом квартале Alfraganus, а также рассказал о своем бизнесе, важных решениях, победах и провалах.

Можно увидеть живой пример реализации двухуровневого пространства в офисе продаж компании, где возведено два шоурума в реальном размере будущих магазинов.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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