Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» построит первую в стране цифровую подстанцию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Инвестиционный проект по строительству цифровой подстанции 220 кВ «Зафарабад» реализуется при поддержке Азиатского банка развития и будет введен в эксплуатацию в 2023 году в Джизакской области.

«Цифровая подстанция „Зафарабад“ с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная самыми современными информационно-технологическими и управляющими системами и средствами, обеспечит дополнительной мощностью энергосистему региона на 500 МВ», — заявил замглавы компании Феруз Курбанов.

По итогам международного тендера контракт на строительство объекта по условиям «под-ключ» был получила китайская Shanghai Electric Group Co. Консалтинговой компанией в рамках проекта выступает GOPA — International Energy Consultants (Германия).

Цифровая подстанция — это подстанция с высоким уровнем автоматизации управления технологическими процессами, оснащенная развитыми информационно-технологическими и управляющими системами и средствами.

Shanghai Electric Group — крупнейший китайский производитель энергетического и промышленного оборудования. Shanghai Electric основана в 2004 году, штаб-квартира базируется в Шанхае.