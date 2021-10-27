В Наманганском городском суде по уголовным делам состоялось рассмотрение уголовного дела, возбуждённого по факту избиения врача семейной поликлиники, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда.

Об инциденте стало известно в начале августа. Тогда в МВД сообщали, что 28 июля к врачу семейной поликлиники Н. К. обратились братья Бобиржон и Жобирхон Фахриддиновы (первоначально у них были другие инициалы в ФИО) из-за ухудшения у последнего самочувствия и повышения температуры. При осмотре врач указал, что у мужчины температура в норме, в этот момент младший брат Б. Н. набросился на него, заявив, что тот поставил неправильный диагноз.

У пострадавшего были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ссадины в локтевой области правой руки, а также гематомы в области лба, правого виска и века.

На судебном заседании оба брата признали свою вину. В частности, Б. Н. заявил, что первым врача ударил его брат, а потом на работника медицинского учреждения набросился и он сам.

Суд признал младшего брата Б. Н. виновным по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, повлекшее причинение средней тяжести телесного повреждения) Уголовного кодекса и приговорил к 2 годам лишения свободы, старшему назначено 360 часов принудительных общественных работ. На основе статьи 62 (исчисление сроков наказания) каждый день его нахождения под арестом приравнен к четырём часам работ, в результате срок сокращён до 144 часов.