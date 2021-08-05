В социальных сетях 4 августа распространилась видеозапись из семейной поликлиники №10 в Намангане, где мужчина жестокого избивает врача.

По данным пресс-службы МВД, инцидент произошёл 28 июля. Согласно поступившей в дежурную часть УКД ОВД Намангана информации, в тот день к врачу семейной поликлиники Н. К. (1994 г. р.) обратился житель города Б. Н. (1999 г. р.). Он сообщил, что у его брата Г. Н. (1996 г. р.) ухудшилось самочувствие и поднялась температура.

При осмотре врач указал, что у мужчины температура в норме. В этот момент Б. Н. набросился на него, заявив, что тот поставил неправильный диагноз.

Судебно-медицинская экспертиза выявила у пострадавшего врача закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины в локтевой области правой руки, а также гематомы в области лба, правого виска и века. Полученные травмы оценены как лёгкие, сообщили в МВД.

По данному факту Следственным отделом ОВД Намангана возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 277 (хулиганство, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса. Информацию также подтвердила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Произошедшее прокомментировали и в Министерстве здравоохранения.

«Причины данного нападения будут выяснены, будет обеспечено принятие жёстких мер в отношении виновных», — говорится в сообщении Минздрава.