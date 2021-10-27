Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана предложило коллегам из России внести изменения в межправительственное соглашение по организованному набору узбекистанцев для работы в России, чтобы упростить процедуру найма, сообщила пресс-служба Минтруда.

Эта тема обсуждалась в Москве на встрече министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозима Хусанова и министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

«Подписанное в 2017 году межправительственное соглашение по организованному набору требует внесения обновлений и коррективов с учетом сложившейся ситуации на рынке труда в период пандемии», — сказал Нозим Хусанов на встрече. Министр считает, что необходимо сделать процедуры найма максимально простыми и удобными как для работника, так и для работодателя, обеспечивая при этом необходимые гарантии для обеих сторон процесса.

Нозим Хусанов также проинформировал российского коллегу о подписании трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Минтруда Узбекистана и торгово-промышленными палатами двух стран. Документ предусматривает сопровождение и контроль профессиональной подготовки и аттестации обучения мигрантов русскому языку и основам законодательства, а также подтверждение гарантий соблюдения трудовых норм со стороны работодателей.

По итогам переговоров стороны достигли договоренностей по внесению изменений в соглашение об организованном наборе 2017 года, говорится в сообщении.

Кроме того, запланировала реализация совместных программ повышения квалификаций и стажировок сотрудников органов по труду в области цифровизации трудовых отношений и обеспечения охраны труда, снижения уровня травматизма на предприятиях, а также совершенствования трудового законодательства.

Напомним, правительство России реализует пилотный проект по привлечению в страну 10 тысяч строителей из Узбекистана. Участники проекта должны будут пройти собеседование и медосвидетельствование, а также получить сертификат о владении русским языком и знании истории и основ законодательства России.

Программа была запущена в Узбекистане в начале недели. Пилот планируется реализовать до середины января 2022 года.

Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории России было подписано 5 апреля 2017 года. В конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе около 1,1 миллиона — в России. По данным Агентства внешней трудовой миграции, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в России за счет оргнабора.