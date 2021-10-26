Один из ведущих мировых поставщиков услуг связи и интернета VEON Ltd. и один из ведущих поставщиков программного обеспечения и услуг для коммуникационных и медийных компаний Amdocs объявляют о подписании семилетнего соглашения. Оно позволит предоставлять инновационные цифровые услуги клиентам VEON в Узбекистане и Казахстане.

Ожидается, что соглашение станет основой для запуска оператором мобильной связи Beeline, входящим в Группу VEON, инновационных цифровых услуг и персонализированных сервисов в Узбекистане и Казахстане. Это произойдет благодаря внедрению портфеля микросервисов компании Amdocs, основанных на архитектуре, готовой к облачным технологиям. Они позволят компаниям Группы VEON развивать монетизацию и коммерциализацию собственных сервисов.

Благодаря реализации стратегии цифрового оператора компании группы VEON предлагают своим клиентам и корпоративным заказчикам передовые финансовые, развлекательные и аналитические услуги. По состоянию на 30 июня 2021 года VEON Group, работающая в девяти странах и обладающая абонентской базой в 213,7 млн абонентов, обслуживала 18,8 млн пользователей цифрового контента и 19,4 млн цифровых финансовых услуг, а также поддерживала десятки тысяч торговых предприятий, помогая им перевести в цифровой формат работу с клиентами. Компании Группы VEON также охватывают в общей сложности 28 миллионов пользователей с помощью мобильных приложений для самообслуживания.

«VEON начинает путь к тому, чтобы стать ведущим мировым цифровым оператором. Способность к инновациям, адаптации цифровых услуг, которые мы можем предложить нашим клиентам, лежит в основе этого пути. Amdocs является долгосрочным надежным партнером VEON и будет сопровождать нас на пути к цифровым инновациям. Это соглашение обеспечит нам гибкость бизнеса и высокую скорость работы ИТ, которые так необходимы в процессе трансформации и реализации стратегии цифрового оператора», — рассказал Каан Терзиоглу, генеральный директор VEON Group.

«Сотрудничество с Amdocs позволит нам серьезно модернизировать ИТ-инфраструктуру компании. Результатом станут более высокие темпы разработки новых услуг и их вывод на рынок. Таким образом, наши клиенты будут быстрее получать доступ к самым передовым цифровым сервисам», — поделился генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

«Мы рады расширить наши долгосрочные отношения с группой компаний VEON в интересах их клиентов в Узбекистане и Казахстане. Легкое внедрение новых цифровых услуг с быстрым выводом на рынок и персонализированным опытом позволит потребителям на этих рынках воспользоваться преимуществами нового поколения коммуникаций и медиа, а также заложит основу для будущего роста и инноваций», — отметил Шуки Шеффер, президент и генеральный директор Amdocs Management Limited.

В рамках соглашения Amdocs предоставит новые решения по монетизации, автоматизации услуг и сетей, системы управления каталогами, а также обеспечит функционирование новых многоканальных интерфейсов для цифровых услуг.

Узбекистан и Казахстан представляют собой быстрорастущие рынки для VEON под брендом Beeline. По состоянию на 30 июня 2021 года из 6,7 млн клиентов VEON в Узбекистане более 56% являются абонентами 4G с доступом к цифровым услугам, а в Казахстане более 58% из 10 млн клиентов пользуются услугами 4G.

VEON является глобальным поставщиком услуг связи и цифровых услуг, зарегистрированным на NASDAQ и Euronext в Амстердаме, и обслуживает девять стран, в которых в совокупности проживает 9% населения мира. Компании меняют образ жизни с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности на быстрорастущих развивающихся рынках в мире.

Для получения дополнительной информации: veon.com

Amdocs помогает тем, кто строит свое будущее, сделать его более прекрасным. Благодаря одному из ведущих на рынке портфелю программных продуктов и услуг компания раскрывает инновационный потенциал клиентов и дает им возможность предоставлять коммуникационные и мультимедийные услуги нового поколения для индивидуализации сервисов как массового, так и корпоративного сегментов.

27 тысяч сотрудников Amdocs по всему миру помогают ускорить переход сервиса провайдеров к облачным технологиям, дифференцироваться в эпоху технологий 5G, а также цифровизировать и автоматизировать их деятельность.

Котируясь на глобальном рынке NASDAQ Select, Amdocs в 2020 финансовом году получила выручку в размере $4,2 млрд.

Дополнительную информацию можно получить на сайте Amdocs.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam. В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

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