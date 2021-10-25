Информация о предоставлении студентам высших образовательных учреждений трёхнедельных каникул с 25 октября не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

В ведомстве призвали граждан не доверять фейковым (ложным, безосновательным) сообщениям некоторых пользователей социальных сетей, а также напомнили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России были объявлены нерабочие дни из-за обновления исторических максимумов по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. На фоне этой новости в социальных сетях появились сообщения, что аналогичные меры могут быть приняты и в Узбекистане.

Позже глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев заявил, что «сегодня в Узбекистане ни о каком локдауне речи быть не может». Он добавил, что предотвратить введение ограничений можно только путём массовой вакцинации.