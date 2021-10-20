Президент России Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением зарплаты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Главам регионов разрешено ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил президент.

Владимир Путин призвал местные власти наращивать темпы вакцинации, в том числе использовать возможность введения выходных после получения прививки. «Два дня посидеть дома — это только на пользу пойдет», — отметил он.

Президент РФ также поддержал инициативу по поддержке бизнеса — единовременную выплату грантов в размере МРОТ на сотрудника в пострадавших отраслях (в основном, малые и средние предприятия).

По оценке правительства, выпадающие доходы от двухнедельной паузы составят 60 млрд рублей. На выплаты же потребуются 27 млрд рублей, охват составит около 2 миллионов человек.

Возобновится также программа льготного кредитования бизнеса по ставке 3% на год с беспроцентным периодом в первые полгода при условии сохранения не менее 90% процентов рабочих мест. Размер займа будет зависеть от количества сотрудников, лимит — 500 млн рублей.

В последние дни Россия обновляет исторические максимумы по количеству смертей и инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 34 тысячи новых случаев, умерли 1028 человек.

Московские власти объявили о новых ограничениях: невакцинированные пожилые люди на три месяца уходят на самоизоляцию, работодатели обязаны перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников, до 1 января нужно вакцинировать не менее 80% работников сферы услуг.