Регулирование и проведение выборов президента Узбекистана в целом соответствует международным стандартам в области демократических выборов, конвенции СНГ и рекомендациям Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом на брифинге в Ташкенте в воскресенье заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам Фарит Мухаметшин, выступая от миссии наблюдателей МПА СНГ.

Национальное законодательство Узбекистана содержит основные нормативные предпосылки, позволяющие организовать и проводить президентские выборы с опорой на систему независимых избирательных органов на основе всеобщего равного права на голосование, отметил он.

«Самое главное из моих впечатлений — это хорошее настроение. К обеду на некоторых избирательных участках было до 50% явки избирателей. Многие избиратели отмечают, что в стране проводятся коренные преобразования, реформы, которые соответствуют чаяниям простого народа. И те программы, которые выдвинули кандидаты в президенты, в целом соответствуют тому. что ожидает узбекский народ, — это многие проблемы, связанные с социальными вопросами, экономическим развитием», — сказал Фарит Мухаметшин.

За выборами президента Узбекистана от МПА СНГ наблюдают более 50 человек. Половина из них находится в Узбекистане, остальные — в других странах, где открыты избирательные участки.

«Наша миссия находится сегодня по всей стране — в Самарканде, Бухаре и других регионах — и мы вечером отметим все замечания и пожелания, которые были высказаны или которые мы увидели», — добавил Фарит Мухаметшин.

По его словам, первоначальная долгосрочная миссия МПА СНГ прибыла в Узбекистан в качестве экспертов-специалистов задолго до проведения выборов. Они проводили встречи с Центральной избирательной комиссией, республиканскими и местными органами власти, чтобы изучить соответствие законодательства по проведению выборов международным стандартам.