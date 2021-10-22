Telegram — один из популярных мессенджеров в Узбекистане, который может стать площадкой для продвижения бизнеса. Если компания только выходит на рынок или запускает новое предложение, об этом должна узнать целевая аудитория.

Реклама в Telegram дает возможность выбрать тематические каналы и группы, подписчиками которых могут быть потенциальные клиенты заказчика. Однако таких сообществ сейчас тысячи. Запутаться в них, спустить бюджет впустую легко. Чтобы такого не допустить, нужно доверить работу профессионалам.

Соучредитель пиар-агентства Venkon Communications Хумоюн Аминов рассказал, как запустить рекламную кампанию и привлечь первых клиентов за короткий срок.





К примеру, у клиента клининговая фирма, о которой еще мало кто знает. Для заказчика подбираются определенные каналы для размещения, аудитория и даже возраст подписчиков. Далее под каждую площадку прописывается свой текст, соответствующий стилистике и формату платформы. Например, если это развлекательный канал, то в посте может использоваться юмор или нестандартный оборот, для авторских и тематических каналов — свой индивидуальный подход.

Чтобы реклама была успешной, необходимо подобрать и определенное время для публикации. Bсе зависит от целей и задач заказчика. Если вернуться к примеру той же клининговой службы, то оптимальным будет выбор даты ближе к выходным, так как большая часть людей задумывается об уборке к окончанию недели.

Эти и многие другие детали учитываются специалистами компании Venkon Communicationsпри составлении стратегии рекламного продвижения той или иной компании. От заказчика требуется быть готовым отвечать на поступающие сообщения, так как после размещения рекламы их количество может вырасти.





Реклама в Telegram может быть выгодна тем, кто:

планирует привлечь новых клиентов;

хочет повысить узнаваемость бренда;

ставит цель увеличить объем продаж.

Преимущество перед другими видами рекламы, например, баннерной, в том, что у потенциального клиента есть возможность здесь и сейчас перейти по ссылке заказчика и приобрести товар или услугу. Кроме того, охват оценивается по данным сервисов статистики, которые открыты для просмотра. А значит, система контроля эффективности рекламного продвижения максимально прозрачна.

Перед запуском рекламы заказчик должен точно знать следующее:

свою аудиторию — кто эти люди, какие у них интересы, сколько им лет, где они живут;

какую цель они планируют достичь, запуская рекламу;

ответить на вопрос: в чем особенность бренда, товара или услуги.

Наряду с преимуществами рекламы в Telegram, необходимо знать о других ее сторонах. Так, эффект от поста и отклик будут держаться около двух дней, пока само сообщение не пропадет из поля зрения. Некоторые владельцы каналов могут поставить условие — держать рекламу только 24 часа, после чего ее удаляют. Это важный момент, и его не стоит упускать из вида заказчикам рекламы. Однако даже этого срока может быть достаточно, чтобы набрать аудиторию или получить отклик на товар или услугу. Достигается эта цель за счет размещения в каналах и группах с большим количеством потенциально заинтересованных подписчиков.





У рекламы в Telegram есть свои особенности, которые отличают ее от других привычных форм PR-продвижения. Взвешивая все за и против, заказчик в итоге делает ставку на ту рекламу, которая поможет достичь поставленной цели как можно быстрее и эффективнее.

Чтобы заказать рекламу своего бизнеса в Telegram, можно обратиться к специалистам пиар-агентства Venkon Communications.

Телефон: (+998) 95−001−79−77.

Telegram: t.me/VenkonPR

На правах рекламы.