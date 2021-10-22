Кандидат в президенты от партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров в четверг на встрече с избирателями в Ташкенте вновь объяснил своё предложение о введении подоходного налога для трудовых мигрантов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Этот вопрос был поднят в Андижане. Вернувшись из Андижана, я заболел. В это время моя семья, мои друзья по избирательной кампании отключили меня от интернета. Но я предполагал, что по этому вопросу высказываются разные мнения», — сказал лидер партии.

«Я должен сказать одно. Я это говорил и до начала кампании — правда бывает тяжёлой и горькой. Мы не собираемся говорить красивые слова, чтобы кому-то понравиться. Сегодня Узбекистану необходимо решить ряд проблем. И одна из них связана именно с миграцией», — заявил депутат.

«В ближайшие лет 10 мы будем вынуждены экспортировать свои трудовые ресурсы. Потому что уровень развития экономики Узбекистана не позволяет обеспечить работой внутри страны все наши трудовые ресурсы», — отметил он.

Он добавил, что Узбекистан должен эффективно использовать возможности на рынках труда в соседних по региону и дружественных странах.

«Именно эта часть мнения, высказанного мной в Андижане, была опущена. Были взяты только нужные моменты, но эти слова я тогда тоже сказал. Я говорю: раз мы всё ещё вынуждены экспортировать свои трудовые ресурсы, раз к этому вынуждает наше экономическое положение, мы должны регулярно готовить трудовых мигрантов. Почему? Во-первых, мы должны готовить граждан, которые понимают свою права, осознают свои обязанности и соблюдают их. Пусть они знают свои права вне зависимости от того, в какой точке мира они работают. Пусть ценят себя. Именно это должно быть одной из наших основных задач», — заявил кандидат.

«Второй момент — то, о чём я сказал выше. В какой бы точке мира он ни работал, он — гражданин Узбекистана. Где бы в мире он ни работал, это место, куда он возвращается, называя его Родиной», — сказал Алишер Кадиров.

Он сообщил, что во время пандемии коронавируса Узбекистан потратил около 100 трлн сумов.

«Эти деньги потрачены на то, чтобы защитить граждан Узбекистана, восстановить их здоровье. Я не знаю, оказывали ли им милосердие и лечили ли их в какой-нибудь другой стране. Не поймите и это неправильно. К примеру, в России наши граждане лечились в больницах. Мы платили деньги. Мы создали условия, платили за изоляцию наших граждан. Узбекистан платил деньги, чтобы создать для них условия. На всё это ушло около 100 трлн сумов. Это средства Узбекистана. Эти средства не упали с неба. Это деньги из налогов граждан Узбекистана», — подчеркнул он.

По мнению Алишера Кадирова, граждане Узбекистана должны работать не только ради себя, но и ради страны.

«Работающие в Узбекистане получают не очень большие зарплаты. Если подумать, кто уезжает на заработки за границу? Тот, кто не довольствуется заработком в Узбекистане. Учитель в Узбекистане получает 3−5 млн сумов. Думаете, этого хватает? Конечно же, не хватает. Поэтому и уезжают за границу, в надежде заработать больше», — сказал кандидат.

«Знаю, находясь там, они платят налоги. Вносят вклад в развитие той страны. Работающие сегодня за границей наши граждане приносят той стране в 10 раз больше пользы, чем получают сами. Если бы это не было дёшево, их бы не нанимали. Нанимают, потому что свою граждане не работают. Меня можно оскорблять. Но давайте развивать Узбекистан. Если Узбекистан будет развиваться за счёт оскорблений в мой адрес, я к этому готов», — добавил Алишер Кадиров.