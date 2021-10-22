Власти Узбекистана не опасаются проникновения в страну идеологии движения «Талибан». Их участие в международном сообществе поможет его эволюции, заявил российским журналистам министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Глава МИДа 22 октября провел пресс-конференцию, в которой приняли участие корреспонденты телеканалов «Первый канал», «Россия 24» НТВ, ИА ТАСС, газет «Коммерсантъ» и «Комсомольская правда». Встреча продолжалась около двух часов.

Отвечая на вопрос о возможности распространения в Узбекистане пропаганды «Талибана», глава МИДа сказал:

«Мне кажется, что в приоритете тех задач, которые сегодня стоят перед „Талибаном“, то, о чем вы говорите, абсолютно отсутствует. Им надо, во-первых, утвердиться, встать на ноги, чтобы их признали, и построить какое-то государство».

«Пока они дойдут до того, чтобы начать экспортировать какую-то идеологию, пройдет очень много времени. Мы надеемся, что в течение этого периода эволюционирует само движение. Чем больше оно будет вовлекаться в дела региона, тем больше будет вовлекаться в международные дела на основе международного права. И чем больше будет их желание стать признанной частью международного сообщества, тем больше сама идеология, само мировоззрение этого движения и его руководителей будет меняться», — заявил Абдулазиз Камилов.

Министр иностранных дел также выразил мнение, что Узбекистан уже настолько самоутвердился — и с точки зрения национальных приоритетов, и с точки зрения национальной идеи, что привнести сюда идеологию талибов абсолютно невозможно.

«Иногда говорят: вот, женщины уже в платках ходят, значит, талибы придут. Разве можно это сравнивать? Полмира уже ходят в платках, потому что это модно, разве не так? Поэтому сегодня мы опасности проникновения талибской идеологии не видим», — заявил глава МИДа.

«Сама по себе талибская идеология в конечном итоге заключается в том, чтобы освободить свою собственную родину от иностранного присутствия, тем более военного. Вот и все», — резюмировал Абдулазиз Камилов.