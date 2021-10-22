В досрочном голосовании на выборах президента Узбекистана, которое проводилось 14−20 октября, приняли участие 421618 избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Из общего числа 301094 человек проголосовало на территории Узбекистана и 120524 — за рубежом.

Напомним, на предыдущих выборах президента в 2016 году количество проголосовавших досрочно составило 117902, а на на выборах в Законодательную палату и местные кенгаши в 2019 году — около 150 тысяч человек (59,2 тысячи — в Узбекистане и 87,8 тысячи — за рубежом).

Выборы главы государства состоятся 24 октября. Общее количество зарегистрированных избирателей составляет более 21,2 миллиона человек. В стране организовано 10760 избирательных участков. За рубежом можно будет проголосовать в 49 странах, где образуются 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.