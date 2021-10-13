Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14−15 октября примет участие в работе саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государства (СНГ) в формате видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба главы государства.

14 октября президент в статусе наблюдателя выступит на внеочередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет под председательством казахстанской стороны.

Членами совета являются президенты России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, премьер-министр Армении. Ожидается, что в качестве наблюдателя на заседании также выступит президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Лидер Узбекистана в своем выступлении обозначит перспективные направления практического взаимодействия с ЕАЭС», — говорится в сообщении.

15 октября состоится юбилейное заседание Совета глав государств-участников СНГ, в работе которого предусматривается участие лидеров Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В ходе мероприятия под председательством белорусской стороны будут рассмотрены итоги многостороннего сотрудничества за 30-летний период деятельности организации. Также планируется обсудить вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также устойчивого развития в обширном регионе.

Ожидается, что президент Узбекистана, являющегося сопредседателем в содружестве, «выдвинет ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития СНГ».