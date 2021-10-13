16 и 17 октября в офисе продаж жилого квартала Manhattan — премиального проекта компании FDG — пройдут «Дни счастливого клиента». Гости комплекса воочию смогут увидеть проект, задать все вопросы персональному менеджеру, познакомиться с планировочными решениями и получить памятные сувениры от застройщика.

С First Development Group октябрь богат не только на листопад, но и на бонусы при покупке жилья. 5 октября стартовали продажи квартир-студий с видом на Central Park по привлекательной цене от 10,8 млн сумов за квадратный метр. Студий всего 25. До конца месяца действует скидка 15% на приобретение любой площади. Решительные клиенты, совершившие покупку 16 и 17 октября, получат дополнительный бонус до 5%, а в денежном эквиваленте — до 75 млн сумов.





Но это еще не все. Особые условия в эти выходные подготовлены и для покупки коммерческих помещений в Manhattan — от 26 млн сумов за квадратный метр.





Жилой квартал Manhattan — современный, комфортный, яркий и безопасный. Проектировщики квартала собрали вместе удобные решения для квартир своих клиентов: большие площади, эргономичные планировки, качественные материалы. Комплекс расположился в одном из прекрасных мест Ташкента: на Дархане, рядом с площадью Хамида Алимджана, в пяти минутах ходьбы от Central Park (бывш. парк Тельмана).

Не стоит упускать редкую возможность суммировать все акции и получить максимально низкую цену за квартиру мечты в сердце Ташкента. Предложение от компании First Development Group действительно только 16 и 17 октября. Заключить договор на приобретение квартиры необходимо именно в «Дни счастливого клиента».





Все остальные акции и скидки актуальны до конца октября. С 1 ноября произойдет повышение цен на апартаменты в ЖК Manhattan.

Подробную информацию о квартирах комплекса можно получить по телефону: (+998) 78−777−01−01.

Адрес офиса продаж: пересечение ул. Махатмы Ганди и Асака.

Ориентир: Central Park.

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