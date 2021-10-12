7 октября прошло онлайн-награждение победителей международной премии SAP Value Award 2021. В номинации «Производство 4.0» в области планирования производства и управления активами на предприятии золотую награду получило АО «Узавтосаноат» за результаты внедрения SAPS/4 HANA в UzAuto Motors.

Экспертное жюри премии SAP Value Award выбрало АО «Узавтосаноат» из числа шести лучших кейсов внедрения SAP компаниями из России и стран СНГ в 2021 году. Среди соперников в данной номинации были компании «Газпром нефть», «Шумахер», фабрика по производству кондитерский изделий «Коммунарка» и другие.

Система SAP S/4HANA была внедрена в UzAuto Motors в марте текущего года. Решения на базе SAP способствовали интеграции бизнес-процессов, росту эффективности поставок, уменьшению затрат и сокращению объема складских запасов. В результате внедрения SAP S/4HANA планирование производства, закупки и управление складскими запасами выполняются в рамках единой системы, а общая информация доступна всем подразделениям в онлайн-режиме, что положительно отражается на ходе производства. Кроме того, внедрение решений SAP стало фундаментом для постоянного улучшения и развития компании.

SAP Value Award — престижная ежегодная премия среди компаний стран СНГ, присуждаемая за выдающиеся результаты, достигнутые благодаря использованию решений SAP. В номинациях премии 2021 года приняли участие такие крупные компании СНГ, как «Газпром нефть», «Лаборатория Касперского» и другие.

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