Агентство США по международному развитию (USAID) запустило нового пятилетнего проекта по торговле в Центральной Азии с общим бюджетом 19 млн долларов, сообщила пресс-служба посольства США в Узбекистане.

Программа будет реализована в Казахстане, Кыргызстана, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Проект будет оказывать техническое содействие государственному и частному секторам для достижения трех ключевых стратегических целей.

Во-первых, деятельность программы будет направлена на гармонизацию процедур таможенного и пограничного контроля с целью сокращения финансовых и временных затрат, а также стимулирования экономического роста в регионе.

Во-вторых, программа будет способствовать укреплению партнерства между государственным и частным секторами в вопросах реализации реформ, стимулирующих развитие и обеспечивающих приток инвестиций.

В-третьих, будет проводиться работа с заинтересованными сторонами в целях увеличения объемов трансграничной торговли как внутри Центральноазиатского региона, так и за его пределами.