Президент Шавкат Мирзиёев 5 октября подписал постановление о присоединении Узбекистана к Межправительственному соглашению о «сухих портах» Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО).

Соглашение о «сухих портах», позволяющее упростить процедуру транспортировки грузов морем, было заключено в Бангкоке 1 мая 2013 года.

Под «сухим портом» международного значения понимается место внутри территории страны с логистическим центром, соединённым с одним или более видами транспорта, предназначенное для обработки, временного хранения и предусматриваемого законом осмотра грузов, перевозимых в процессе международной торговли, и совершения применимых таможенных контрольных функций и формальностей.

Собственность на «сухие порты» может быть государственной, частной или на условиях государственно-частного партнерства.

Компетентным органом по реализации международного договора определено Министерство транспорта Узбекистана.