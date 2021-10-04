АИКБ «Ипак Йули» объявил о начале акции «Покупки без комиссий».

С 4 октября и до конца 2021 года отменяются все комиссии при оплате всеми видами карт Visa, включая Visa Classic, Visa Start, VISA Exchange, а также Union Pay Classic, Union Pay Gold, Union Pay Exchange, эмитированными банком «Ипак Йули».

Кроме того, на период акции отменена комиссия при зачислении входящих переводов на карты Visa банка «Ипак Йули» по системе Visa Direct. Ранее комиссия составляла 0,5% от суммы зачисляемого перевода.

Карту можно заказать в мобильном приложении Ipak Yo’li Mobile или открыть бесплатно в офисах банка всего за 10 минут.

До конца года также действуют ранее объявленные акции по оплате без комиссий по премиальным картам Visa и Mastercard, а также виртуальной карте Visa Virtual.

На днях прошло открытие центра банковских услуг «Яшнобод». В честь этого банк подготовил для клиентов специальную акцию, по условиям которой до 20 декабря клиенты центра банковских услуг могут бесплатно:

открыть карты Visa Platinum Black или Mastercard Platinum Black;

получить справку об остатке денежных средств на специальном бланке;

получить карту UnionPay Gold к каждой выпускаемой карте UzCard/HUMO.

Также в течение месяца после открытия клиенты центра могут заказать карту Uzcard, HUMO или Visa с индивидуальным дизайном бесплатно (с удержанием комиссии за выпуск самой карты).

Банк «Ипак Йули» непрерывно работает над повышением качества услуг и предоставлением максимума возможностей для своих клиентов.

Подробную информацию можно получить в круглосуточной службе поддержки по телефону: 1296.

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