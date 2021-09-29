Молдавский футбольный клуб «Шериф» одержал победу над испанским «Реалом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) в ночь на 29 сентября. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 25-й минуте счёт открыли игроки «Шерифа». Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где полузащитник сборной Узбекистана Жасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.
На 65-й минуте Карим Бензема сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный за фол на Винисиусе.
За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к Себастьяну Тилю, который подстроился и пробил ворота соперников.
«Шериф» стал главной сенсацией этой Лиги чемпионов. Молдавский клуб впервые в истории вышел в групповой этап турнира, по пути обыгрыв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», «Црвену Звезду» и загребское «Динамо».
В первом туре группового этапа ЛЧ «Шериф» победил «Шахтер» (2:0), а теперь справился на выезде с «Реалом» (2:1).
Кроме того, «Шериф» нанес «Реалу» первое поражение в сезоне. Мадридцы после семи туров Ла Лиги одержали пять побед и две ничьи.
Как пишет Sports.ru, Жасур Яхшибоев стал вторым узбекистанцем, который забивал в Лиге чемпионов после Максима Шацких. Экс-бомбардир киевского «Динамо» отличился в ЛЧ первым из азиатских футболистов еще в 1999-м. А в 2006-м Шацких принес динамовцам ничью с «Реалом» (2:2). Тогда он сделал дубль в первом тайме, а на 86-й и 88-й минутах своим дублем ответил Роналдо.
Жасур Яхшибоев ещё год назад выступал за белорусский «Шахтёр», с которым он выиграл титул чемпиона Беларуси сезона 2020 года. С 16-ю мячами Джасурбек стал вторым в списке бомбардиров чемпионата.
В феврале 2021 года он подписал двухлетний контракт с польским клубом «Легия» (Варшава), где почти не попадал в основной состав или начинал матч со скамейки запасных. Но уже в августе стал выступать на правах аренды за «Шериф» (Тирасполь).
Жасур Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в городке Чиназ, в Ташкентской области. Является воспитанником ташкентского «Пахтакора».
Видео матча
Albert Sharafutdinov
Конечно это яркий выстрел. В прошлом году сидеть в местной лиге, а в этом году уже забивать Реалу в команде, которая идет в своей группе на первом месте (в отличие например от Зенита). Не то что бы наклевывается но просто вызревает конкурент Шомуродову, играющему всего лишь в третьем по силе европейском розыгрыше. И конечно очень жаль что сборная команда ничего не показала и мы не можем выставить и показать молодое дарование в отборочных играх на ЧМ, а не в вечных товарищеских против вечных иорданий
Джамшид Зиядуллаев
Это событие затмило даже кинофестиваль
zorro zorro
Молодец! Он и многие другие перспективные футболисты набираются опыта в ведущих зарубежных командах. Скоро можно будет сформировать и сильную сборную Узбекистана. Желаю успехов Ж. Яхшибоеву и другим узбекистанским футболистам!
Botir Seytmanov
новый Узбекистан!