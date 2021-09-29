Молдавский футбольный клуб «Шериф» одержал победу над испанским «Реалом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) в ночь на 29 сентября. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.





На 25-й минуте счёт открыли игроки «Шерифа». Кристиано убежал по левому флангу и мягко навесил в штрафную, где полузащитник сборной Узбекистана Жасурбек Яхшибоев выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол ворот.

На 65-й минуте Карим Бензема сравнял счёт, реализовав пенальти, назначенный за фол на Винисиусе.

За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к Себастьяну Тилю, который подстроился и пробил ворота соперников.

«Шериф» стал главной сенсацией этой Лиги чемпионов. Молдавский клуб впервые в истории вышел в групповой этап турнира, по пути обыгрыв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», «Црвену Звезду» и загребское «Динамо».





В первом туре группового этапа ЛЧ «Шериф» победил «Шахтер» (2:0), а теперь справился на выезде с «Реалом» (2:1).

Кроме того, «Шериф» нанес «Реалу» первое поражение в сезоне. Мадридцы после семи туров Ла Лиги одержали пять побед и две ничьи.

Как пишет Sports.ru, Жасур Яхшибоев стал вторым узбекистанцем, который забивал в Лиге чемпионов после Максима Шацких. Экс-бомбардир киевского «Динамо» отличился в ЛЧ первым из азиатских футболистов еще в 1999-м. А в 2006-м Шацких принес динамовцам ничью с «Реалом» (2:2). Тогда он сделал дубль в первом тайме, а на 86-й и 88-й минутах своим дублем ответил Роналдо.

Жасур Яхшибоев ещё год назад выступал за белорусский «Шахтёр», с которым он выиграл титул чемпиона Беларуси сезона 2020 года. С 16-ю мячами Джасурбек стал вторым в списке бомбардиров чемпионата.

В феврале 2021 года он подписал двухлетний контракт с польским клубом «Легия» (Варшава), где почти не попадал в основной состав или начинал матч со скамейки запасных. Но уже в августе стал выступать на правах аренды за «Шериф» (Тирасполь).

Жасур Яхшибоев родился 24 июня 1997 года в городке Чиназ, в Ташкентской области. Является воспитанником ташкентского «Пахтакора».

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