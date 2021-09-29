Компания Elsun-Sharob подала заявку на регистрацию товарного знака «Янги Узбекистон» (Новый Узбекистан), сообщил Spot со ссылкой на данные в системе «Интеллектуал мулк» Агентства по интеллектуальной собственности.

Заявка была подана 28 сентября. В качестве категории деятельности заявителя указано «Алкогольные напитки (кроме пива)».

Совместное предприятие «Elsun-Sharob» зарегистрировано в Юнусабадском районе Ташкента. По данным онлайн-каталогов, его сфера деятельности — производство алкогольной продукции.