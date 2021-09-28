Во исполнение постановления президента Узбекистана № ПП4412 от 02.08.2019 года «О мерах по реформированию и обеспечению ускоренного развития страхового рынка Республики Узбекистан», а также учитывая эпидемиологическую ситуацию в мире, связанную с COVID-19, и запросы потребителей, страховое акционерное общество «ИНГО-Узбекистан» внедрило новые программы защиты по страхованию лиц, выезжающих за рубеж.

В частности, в целях социальной поддержки граждан Узбекистана за рубежом страховая защита на случай выявления COVID-19 расширяется и включает такие услуги (или покрытие расходов), как:

оказание комплекса медицинских услуг застрахованному лицу, направленное на лечение COVID-19 за рубежом;

расходы, связанные с проездом застрахованного лица до аэропорта страны постоянного проживания (авиабилет и прочее), если отъезд застрахованного лица из-за рубежа не состоялся по причине выявления COVID-19;

расходы, связанные с проживанием, если отъезд застрахованного лица не состоялся в день, указанный в его проездных документах в связи с вынужденным соблюдением обязательного карантина и проведением лечения из-за COVID-19;

проезд несовершеннолетних детей застрахованного лица в страну проживания в соответствии с программой и лимитами покрытия.

Страховое акционерное общество «ИНГО-Узбекистан» традиционно является одной из ведущих компаний сегмента по страхованию путешествующих. В числе преимуществ и приоритетов «ИНГО-Узбекистан» — внедрение опыта и передовых технологий одного из ведущих и крупных российских страховщиков СПАО «Ингосстрах» на территории Узбекистана.

Страховое акционерное общество «ИНГО-Узбекистан» является обществом с участием иностранного капитала. Основным акционером является СПАО «Ингосстрах» (Россия) в лице АО «Инвест-Полис» (Россия). Компания имеет лицензию Министерства финансов Узбекистана на осуществление деятельности в отрасли общего страхования в обязательной и добровольной формах.

Компания имеет уставный капитал в размере 45,2 млрд сумов и рейтинг по национальной шкале Ahbor-Reyting «uzA++» — «наивысший уровень платежеспособности».

Узнать подробную информацию об условиях страхования и приобрести полис можно по адресу: Мирабадский р-н, ул. Ойбека, 36.

Телефоны: (+998) 78−150−99−86, (+998) 78−150−99−99.

Сайт: ingo.uz

E-mail: travel@ingo.uz

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