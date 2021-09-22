В Каттакурганском районе Самаркандской области 16-летняя девушка и её мать покончили жизнь самоубийством, повесившись в сарае дома, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Причиной называется систематические давление, унижение и применение силы со стороны супруга и свекрови женщины за то, что она не родила сына. В репортаже отмечается, что о происходящем в семье были в курсе представители махалли и в школе девушки.

Супруг покойной предстал перед судом по обвинению в доведении до самоубийства. Во время заседания он заявил, что, пытаясь добиться примирения жены и матери, неоднократно обращался в махаллинский сход граждан, но председатель под разными предлогами избегал встречи.

В ноябре 2020 года мужчина узнал, что супруга купила продукты в магазине близких родственников и попросила записать долг на имя свекрови, из-за чего избил её руками и ногами, а также электрическим кабелем, о чём сознался в суде. Кроме того, отмечается, что он уговорил женщину лечиться дома, чтобы избежать привлечения к ответственности.

Последняя ссора между женщиной и свекровью произошла в декабре того же года. Тогда она ударила невестку и облила её лицо кипятком, говорится в программе.

«Она вообще не ладила не только с моим сыном, но и со мной. У неё был легкомысленный характер, она всегда грубо обращалась ко мне. Я сама знаю, что пережила», — сказала женщина о покойной невестке.

Из-за постоянного давления и унижения матери со стороны отца и бабушки взрослая дочь решила покончить с собой и повесилась. Через два часа рядом с ней повесилась и её мать.

Мужчина признан виновным по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 103 (доведение до самоубийства в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного / в отношении несовершеннолетнего или женщины, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности) Уголовного кодекса и приговорён к семи годам лишения свободы. Его матери назначено наказание в виде четырёх лет ограничения свободы.

Сотрудник районной прокуратуры сообщил, что женщине был выдан охранный ордер, но её не взяли под наблюдение.

По его словам, действиям органов внутренних дел, председателя махалли, его заместителя и директора школы будет дана правовая оценка.