На массиве Богишамол в Андижане 21 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни нескольких человек, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

В результате аварии погибли трое студентов, находившиеся в автомобиле Chevrolet Tracker. Ещё один человек получил травмы, говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Водий бозор», погибшие были студентами Андижанского государственного медицинского института.

По данному факту 22 сентября возбуждено уголовное дело по статье 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств). Следствие ведёт следственный отдел ОВД Андижанского района. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Андижанской области.