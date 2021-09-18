14 сентября в здании Министерства экономического развития и сокращения бедности состоялась церемония подписания пакета соглашений о выделении Международной финансовой корпорацией (МФК) кредита «Узпромстройбанку» в размере 75 млн долларов.

Кредит МФК, направленный на климатическое финансирование и увеличение кредитования малых и средних предприятий (МСП) в Узбекистане, поддержит процесс дальнейшей приватизации банка. Финансирование МФК, номинированное в узбекских сумах, обеспечит банку доступ к долгосрочному финансированию в национальной валюте, ограниченное на рынке из-за пандемии, и поможет в трансформации банка с возможностью дальнейшей конвертации кредита МФК в акции банка.

Часть финансирования проекта будет направлена на кредитование МСП, а 50% займа будет использована для финансирования проектов, связанных с изменением климата. Это даст возможность банку расширить свою программу «зеленого» банкинга.

Данное соглашение стало логическим продолжением усердной работы сторон, осуществляемой в соответствии с указом президента от 12 мая 2020 года «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020−2025 годы» и постановлением Кабинета министров от 29 марта 2021 года «О мерах по дальнейшей трансформации акционерного коммерческого банка „Узпромстройбанк“ и последующей его приватизации с участием Международной финансовой корпорации».

В документах указано, что необходимо реформировать банковский сектор в Узбекистане путем комплексной трансформации коммерческих банков с долей государства, внедрять современные стандарты банковского дела, информационные технологии и программные продукты, реализовать государственный пакет акций банков на конкурсной основе инвесторам, обладающим надлежащим опытом и знаниями, а также параллельно реформировать коммерческие банки и предприятия с долей государства.

«МФК приветствует решимость Узбекистана привлечь частные инвестиции в финансовый сектор страны. Наше финансирование направлено на то, чтобы помочь „Узпромстройбанку“ подготовиться к приватизации и стать банком, создающим стандарты в области кредитования малого и среднего бизнеса и „зеленого“ финансирования. Эта инициатива соответствует стратегии МФК по поддержке „зеленого“ роста путем стимулирования инвестиций и выявления возможностей для того, чтобы помочь Узбекистану достичь своих климатических целей и построить более „зеленое“ и устойчивое будущее», — отметил управляющий директор МФК Махтар Диоп.





«Средства МФК, номинированные в узбекских сумах, расширят возможности банка в кредитовании инвестпроектов в национальной валюте, поддержат его намерения по дедолларизации кредитного портфеля, а также помогут в достижении целей в рамках процесса подготовки к приватизации. Планируется, что средства МФК будут направлены на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а также для финансирования зеленых проектов», — сказал председатель правления АКБ «Узпромстройбанк» Сахи Аннакличев.

С 2018 года «Узпромстройбанк» тесно сотрудничает с МФК по вопросам подготовки к приватизации путем укрепления практики корпоративного управления банка, пересмотра бизнес-процессов, коммерциализации его операций, совершенствования системы управления рисками, а также содействия банку в развитии «зеленого» банкинга.

После диагностики и построения клиентоцентричной модели развития бизнеса осуществляется третий этап трансформации, где внедряется новая бизнес-модель банка с обновлением IT-системы и сопутствующей инфраструктуры. Этот процесс начался в пилотном режиме в Бухарской области и в региональных подведомственных филиалах и продолжится до конца 2021 года с поэтапным внедрением во всех филиалах.

Также в июне состоялось подписание мандатного письма между Министерством финансов, «Узпромстройбанком» и Европейским банком реконструкции и развития, предусматривающее участие данного международного финансового института в предприватизационной трансформации «Узпромстройбанка» посредством предоставления кредитной линии.

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