Постановлением правительства от 17 сентября (ПКМ 578) утверждено положение о порядке осуществления сестринской деятельности в качестве самозанятых лиц, сообщило Министерство юстиции.

С 1 января 2022 года самозанятыми смогут стать медсёстры, имеющие среднее медицинское (сестринское, лечебное и акушерское дела) или высшее образование по высшему сестринскому делу, неработающие в государственных или негосударственных медицинских учреждениях.

Для этого им, в первую очередь, будет необходимо зарегистрироваться через специальное мобильное приложение, личный кабинет налогоплательщика или в государственных налоговых органах, а после — в информационной программе Министерства здравоохранения (самостоятельно или в районных/городских многопрофильных центральных поликлиниках).

Согласно документу, если с момента выпуска из образовательного учреждения прошло более трёх лет, от них будет требоваться сертификат о квалификации. После заполнения анкеты бесплатно оформляется бессрочное удостоверение, позволяющее работать в качестве независимой медсестры.

Самозанятым медсёстрам разрешается проводить профилактические и диагностические мероприятия, заниматься уходом за младенцами, беременными и роженицами, оказывать первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях, паллиативную помощь (всего 102 пункта). Эти работы она может выполнять без указаний врача.

Положением также утверждены медицинские консультации и процедуры, которые медсестра может выполнять на основе рекомендаций врача (диагностика, инъекции, процедуры — всего 35 пунктов).

Однако медсёстрам запрещается проводить процедуры с использованием медицинских приборов, требующих стерилизации, а также оценивать результаты проб для определения побочных эффектов лекарственных средств.

За свои действия (бездействия) независимые медсёстры будут нести личную ответственность, говорится в положении.

Полностью с документом на узбекском языке можно ознакомиться здесь.