17 и 18 сентября по большей части Узбекистана сохранится солнечная и очень тёплая погода, сообщает Узгидромет. Столбик термометра в дневные часы поднимется до +35…+37 градусов, что на 2−4 градуса выше нормы этих дней.

На крайние северные районы в пятницу начнёт заходить отрог холодного антициклона с районов Поволжья. Температура воздуха к субботе понизится до +30…+33 градусов, по Устюрту — до +23…+26 градусов. По северу и пустынной зоне ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В воскресенье, 19 сентября, сухой и прохладный воздух распространится на всю страну. Местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха днём незначительно понизится до +32…+35 градусов, по Каракалпакстану и Хорезмской области — до +22…+27 градусов.

В начале следующей недели влияние холодного антициклона усилится. По всей территории сохранится погода без осадков. Температура воздуха повсеместно понизится до климатической нормы и составит в ночные и утренние часы +10…+13 градусов, днём — +26…+29 градусов.