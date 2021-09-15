В Ташкенте при попытке продажи банкноты номиналом 1 млн долларов задержаны двое мужчин, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что граждане Ф. Н. и И. П. путём предварительного сговора пытались продать другому гражданину У. купюру, выпущенную в 1988 году и не имеющую какой-либо ценности, за 40 тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса (мошенничество), ведётся следствие.

В феврале 2020 года сообщалось о задержании в Наманганской области мужчины, который обещал другому помочь получить кредит в иностранных банках и пытался продать ему банкноту номиналом 1 млн долларов.