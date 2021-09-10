Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Латвии Рейниса Трокша, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с назначением и выразил надежду на его активную работу по укреплению узбекско-латвийского сотрудничества.

В ходе беседы высказана взаимная заинтересованность в активизации политико-дипломатических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Состоялся обмен мнениями о взаимодействии сторон в рамках международных организаций и по отдельным региональным вопросам.