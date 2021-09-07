Предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины ZF-UZ-VAC 2001 в Узбекистане обнародовал директор Научно-исследовательского института вирусологии Эркин Мусабаев.

Профессор выступил с докладом на научно-практической конференции «COVID-19. Вакцинация: достижения, перспективы и цели», которая проходит 7 сентября в Министерстве инновационного развития. Данные представлены по состоянию на 1 июля.

Все три дозы получили 5520 добровольцев, среди них 209 человек старше 60 лет. По правилам клинических испытаний вакциной привили половину волонтеров (2757 человек, или 49,95%, из них 102 старше 60 лет), остальные (2763 человека, или 50,05%, из них 107 старше 60 лет) получили плацебо (вещество, не обладающее никакими лечебными свойствами).

Количество заболевших COVID-19 в течение 6 месяцев после введения всех трех доз: 20 человека среди получивших вакцину (0,73%) и 73 человека (2,64%) среди получивших плацебо. В числе последних также 1 человек старше 60 лет, а среди получивших вакцину пожилых людей заболевших не выявлено. При этом среднетяжелое течение наблюдалось у 4 (0,15%) и 15 (0,54%) человек соответственно, тяжелое и крайне тяжелое — только у 1 человека с плацебо (0,04%).

Летальных случаев не было выявлено ни среди тех, кто был привит вакциной, ни среди получивших плацебо.

При этом в обеих группах отмечаются некие «нежелательные явления». Что они собой представляют, Эркин Мусабаев не уточнил. В группе получивших вакцину «нежелательные явления» встречались у 8 человек (0,29%), из получивших плацебо — у 5 человек (0,18%).

«Из всех вакцин, которые [в Узбекистане] сейчас применяются, можно сказать, наиболее мягкой, вакциной, у которой меньше всего побочных эффектов, является [китайско-узбекская] вакцина», — добавил Эркин Мусабаев.





Напомним, в конце августа были объявлены результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса ZF-2001, проводимой в провинции Хунань (Китай), а также в Узбекистане, Индонезии, Пакистане и Эквадоре. Эффективность вакцины после третьей дозы составила 81,76% для всех штаммов, 92,93% против «британского» штамма и 77,54% — против штамма «дельта». Вакцина также показала 100-процентную эффективность против смертельных и тяжёлых случаев.