6 сентября, в первый день нового учебного года, на улицах Ташкента наблюдались длинные пробки, в которых также стоял общественный транспорт.

Управление транспорта столицы в своём комментарии назвало причиной пробок увеличение количества легковых автомобилей и нелинейного такси в городе. «Это, в свою очередь, привело к повышению интервалов движения автобусов и маршрутных такси», — сообщили в управлении.

В заявлении также подтверждается, что в связи с повышением спроса на услуги такси «отдельные водители в целях увеличения прибыли искусственно резко повысили цены на услуги такси», что стало причиной «справедливого недовольства населения».

В управлении посоветовали горожанам пользоваться мобильными приложениями для вызова такси — «так вы сэкономите и своё время, и деньги». Пассажиры общественного транспорта также «могут экономить своё время, узнавая время прибытия нужного транспорта и планируя свой путь» через специальные мобильные приложения.

Управление транспорта заверило, что во всех автобусных парках города была проведена заблаговременная подготовка к ожидаемому наплыву пассажиров, весь подвижный состав был подвергнут санитарному и техническому осмотру и дезинфекции.

В загруженные часы понедельника на линиях было 1397 единиц подвижного состава, в том числе 850 автобусов и 547 микроавтобусов, сообщили в управлении.

Дополнительно отмечается, что с 7:30 по 9:00 на Чиланзарской линии метро интервал движения поездов составлял 3 минуты, на Узбекистанской линии- 4 минуты и на Юнусабадской — 7 минут.