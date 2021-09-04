Телеведущая телеканала Yoshlar («Ëшлар») Захрохон Киличева упала в обморок во время прямого эфира программы «Тез топ!» («Угадай быстро»).

На записи видно, как девушка несколько раз озвучивает один и тот же вопрос, а затем ей становится плохо, и она падает на пол. После этого передача прерывается.

В администрации телеканала сообщили, что действительно из-за плохого самочувствия ведущей творческий коллектив был вынужден прекратить вещание.

«Захро Киличевей оказали немедленную медицинскую помощь. Ухудшение здоровья было вызвано общей слабостью и головокружением. Но она старалась этого не замечать и до последней секунды выполняла свой профессиональный долг», — говорится в сообщении.

В настоящее время состояние телеведущей удовлетворительное, серьезной угрозы для здоровья нет, указали в Yoshlar.