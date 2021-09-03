В Узбекистане с 10 сентября отменяется порядок, действовавший с сентября прошлого года и касавшийся пребывания в стране иностранных граждан в условиях карантина. Правительство Узбекистана издало постановление об этом 30 августа.

Напомним, в связи с пандемией не применялись административные меры за нарушение правил пребывания до окончания периода карантина в отношении иностранных граждан, временный срок пребывания которых в карантинной зоне истёк, а также принимавших их домовладельцев и должностных лиц.

Иностранным гражданам, прибывшим в Узбекистан без визы, по электронной и туристической визе, по истечении карантинного периода разрешалось покинуть территорию страны в течение 30 дней без оформления выездной визы.

Гражданам иностранных государств, с которыми введён безвизовый режим, а также иностранным гражданам, проживающим на визовой основе, по истечении карантинного периода в течение трёх рабочих дней разрешалось обратиться в территориальный орган внутренних дел для продления регистрации по месту временного пребывания через пригласивших (принимающих) их физических и юридических лиц.

Срок регистрации по месту временного пребывания продлевался с даты истечения карантинного периода.

Описанный выше порядок отменяется. «С 10 сентября просим граждан иностранных государств, а также пригласивших их физических и юридических лиц соблюдать правила пребывания иностранцев на территории Республики Узбекистан, продлить сроки временной регистрации. Гражданам иностранных государств или лицам без гражданства с истёкшими сроками пребывания необходимо покинуть территорию Республики Узбекистан», — сообщил начальник отдела УМиОГ ГУВД Ташкента Санжар Касимов.

Он напомнил об ответственности за нарушение правил пребывания и приёма граждан иностранных государств и лиц без гражданства.