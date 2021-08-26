В Ermenegildo Zegna проходит финальная ликвидация.
Настало время миланского шоппинга по выгодным ценам — подходящий момент для приобретения luxury total look от Zegna.
Акция продлится с 26 до 29 августа.
Ermenegildo Zegna Tashkent — монобрендовый бутик итальянской мужской одежды, существующий на рынке Узбекистана с 2011 года в формате официальной франшизы. Бренд Ermenegildo Zegna с момента создания в 1910 году сохраняет статус семейной компании. Группа придерживается трех принципов: постановка долгосрочных целей, сохранение семейного статуса и следование высоким этическим принципам.
Ermenegildo Zegna Tashkent позиционирует себя как бутик luxury-сегмента и предоставляет сервис высокого уровня, с особым вниманием относясь к каждому из своих посетителей.
Адрес: Шайхантохурский р-н, проспект Алишера Навои, 9.
Телефон: (+998) 71−241−99−22.
Telegram: (+998) 97−188−99−22.
Официальный сайт бренда: zegna.com
Telegram-канал Ermenegildo Zegna: t.me/EZegna_Man_Store
Telegram-канал Zegna Outlet: t.me/zegna_outlet_uz
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