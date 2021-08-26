22 августа по правилам Всемирной федерации бодибилдинга и физических видов спорта состоялся Чемпионат Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу. Соревнование было организовано Федерацией бодибилдинга, фитнеса и мас-рестлинга Узбекистана.





Строительная компания Xon Saroy, которая приняла участие в мероприятии в качестве главного спонсора, выделила приз в размере 30 млн сумов для абсолютного чемпиона, чтобы внести свой вклад в развитие спорта в Узбекистане. Главный приз был вручен его владельцу по итогам конкурса, проведенного под наблюдением жюри.





Компания Xon Saroy неравнодушна ко всем проводимым в Узбекистане мероприятиям по развитию спортивного направления и подобным соревнованиям. Компания рада, что такие мероприятия оказывают положительное влияние.





Главный спонсор мероприятия отметил, что будет рад сотрудничеству со спортсменами Узбекистана, которые выигрывают не только национальные, но и мировые чемпионаты.

Дополнительную информацию можно получить на сайте или по телефонам: (+998) 55−501−74−00, (+998) 71−200−74−00.

На правах рекламы.