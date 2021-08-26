Отдел координации совместных образовательных программ Ташкентского государственного экономического университета и Уральского государственного экономического университета сообщил, что начался прием на программу двойного диплома степени бакалавра на 2021−2022 учебный год.

Преимущества двойного диплома заключаются в следующем:

выпускник будет обладателем сразу двух дипломов одних из ведущих университетов Узбекистана и России всего за четыре года;

студентов будет обучать высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав двух университетов;

насыщенная студенческая жизнь в кампусе ТГЭУ;

приемлемые условия для получения качественного образования в технически оснащенных кабинетах ТГЭУ.

Направления образования:

Экономика (корпоративный бизнес и управление проектами);

Бизнес-аналитика;

Менеджмент (управление малым бизнесом);

Финансы и финансовые технологии;

Цифровая экономика.

Необходимые для поступления документы:

Отсканированный аттестат или диплом (цветной вариант). Отсканированный паспорт (цветной вариант). Фотография 3,5×4,5 в JPEG-формате.

Документы можно подать на сайтах: tsue-jiep.uz и smop.uz.

Прием документов продлится до 5 сентября.

Подробную информацию можно получить на сайте ТГЭУ и УГЭУ.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Ислама Каримова, 49.

Телефоны: (+998) 71−239−01−09, (+998) 97−333−39−99.

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