Отдел координации совместных образовательных программ Ташкентского государственного экономического университета и Уральского государственного экономического университета сообщил, что начался прием на программу двойного диплома степени бакалавра на 2021−2022 учебный год.
Преимущества двойного диплома заключаются в следующем:
- выпускник будет обладателем сразу двух дипломов одних из ведущих университетов Узбекистана и России всего за четыре года;
- студентов будет обучать высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав двух университетов;
- насыщенная студенческая жизнь в кампусе ТГЭУ;
- приемлемые условия для получения качественного образования в технически оснащенных кабинетах ТГЭУ.
Направления образования:
- Экономика (корпоративный бизнес и управление проектами);
- Бизнес-аналитика;
- Менеджмент (управление малым бизнесом);
- Финансы и финансовые технологии;
- Цифровая экономика.
Необходимые для поступления документы:
- Отсканированный аттестат или диплом (цветной вариант).
- Отсканированный паспорт (цветной вариант).
- Фотография 3,5×4,5 в JPEG-формате.
Документы можно подать на сайтах: tsue-jiep.uz и smop.uz.
Прием документов продлится до 5 сентября.
Подробную информацию можно получить на сайте ТГЭУ и УГЭУ.
Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Ислама Каримова, 49.
Телефоны: (+998) 71−239−01−09, (+998) 97−333−39−99.
На правах рекламы.